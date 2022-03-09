Новый планшет iPad Air оценен в 600 долларов

Американский бренд Apple официально представил планшет iPad Air новой генерации.

Главным достоинством новинки указали мощный процессор Apple M1. Модель получит 10,9-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Аппарат имеет основную камеру на 12 мегапикселей, которая применялась и в предшествующем исполнении планшета. Кроме того, интерфейс USB-C обладает скоростью передачи данных вдвое быстрее, чем ранее.

Модель из коробки работает на операционной системе iPadOS 15.4. Новый планшет сохранил прежний алюминиевый корпус. Приобрести планшет с 64 гигабайтами встроенной памяти можно за 600 долларов. Приобрести версию с модемом 5G станет возможным по цене около 750 долларов. Начало продаж состоится 18 марта.