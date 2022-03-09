 

Новый планшет iPad Air оценен в 600 долларов

09.03.2022, 15:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский бренд Apple официально представил планшет iPad Air новой генерации.

Главным достоинством новинки указали мощный процессор Apple M1. Модель получит 10,9-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Аппарат имеет основную камеру на 12 мегапикселей, которая применялась и в предшествующем исполнении планшета. Кроме того, интерфейс USB-C обладает скоростью передачи данных вдвое быстрее, чем ранее.

Модель из коробки работает на операционной системе iPadOS 15.4. Новый планшет сохранил прежний алюминиевый корпус. Приобрести планшет с 64 гигабайтами встроенной памяти можно за 600 долларов. Приобрести версию с модемом 5G станет возможным по цене около 750 долларов. Начало продаж состоится 18 марта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В МИД назвали угрозы Лондона российскому бизнесу безобразными

29.03 / Яценюк: Когда в Украине предлагают забрать у олигархов их СМИ, я слышу: “Давайте подомнем эти СМИ под себя”

29.04 / Daily Wire – в США рецидивист, отпущенный «прогрессивным» прокурором, убил младенца

27.04 / Euronews – жители Земли встретили первое в этом году «розовое суперлуние»

01.07 / СК проверит сообщения о нападении экс-сотрудника Генпрокуратуры на полицейского

03.07 / В Киеве продлят работу метро из-за футбольного матча между Украиной и Англией

24.12 / Кулеба заявил, что ветирование Трампом оборонного бюджета не скажется на поддержке Украины

10.10 / Экс-президента Кыргызстана Атамбаева, которого освободили протестующие, снова задержали

14.12 / Песков дал емкую характеристику статье про «второе отравление» Навального

14.12 / В ВОЗ назвали сроки наступления пика заболеваемости «омикроном»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика