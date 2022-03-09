Великий исход

«Макдоналдс» закрыл более 800 ресторанов в России, когда мы верстали этот текст. А какие еще международные компании ушли из-за «спецоперации»?

«Макдоналдс»

Род деятельности: рестораны быстрого питания.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: глава компании Крис Кемпчински заявил, что необходимо закрыть рестораны в РФ в связи со «спецоперацией» в Украине. «Согласно нашим ценностям, мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания в Украине», — написал он. По словам Кемпчински, на данный момент невозможно понять, сколько продлится приостановка деятельности компании. Тем не менее, «Макдоналдс» продолжит выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников в России.

Чего лишаются россияне: в стране закрываются все 850 ресторанов «Макдоналдс».

Visa и Mastercard

Род деятельности: платежные системы.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании объяснили ограничения тем, что не согласны с проведением «спецоперации» РФ в Украине. Сколько они продлятся — неизвестно.

Чего лишаются россияне: обладатели карт Visa и Mastercard, выпущенных в России, лишаются возможности проводить транзакции за рубежом (в том числе совершать онлайн-покупки и оплачивать подписки на зарубежные онлайн-сервисы). В свою очередь, владельцы карт, выпущенных в других странах, не смогут пользоваться ими в России.

IKEA

Что производит: мебель и товары для дома.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компания связала свой уход с последствиями «спецоперации» РФ в Украине — серьезными сбоями в цепочке поставок и условиях торговли. Сколько продлится приостановка деятельности — неизвестно. IKEA пообещала не увольнять своих российских сотрудников: еще три месяца они будут числиться в компании с сохранением зарплаты.

Чего лишаются россияне: в Россию перестали ввозить продукцию IKEA и субподрядчиков компании — других мебельных магазинов. Онлайн-магазин также прекратил работу.

Последний день работы магазина IKEA Теплый Стан. Фото: Анастасия Цицинова / «‎Новая газета»

Microsoft

Что производит: программное обеспечение (операционную систему Windows, пакет программ Microsoft Office) и технику — в том числе игровую приставку Xbox.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: президент компании Брэд Смит сообщил, что он «в ужасе» от фотографий и новостей, которые поступают в связи с событиями в Украине. В его заявлении говорится, что приостановка деятельности также связана с санкциями в отношении России. Сколько она продлится — неизвестно.

Чего лишаются россияне: по данным «Коммерсанта», более 88% пользователей компьютеров в РФ пользуются Windows. Компания прекратила поставки в Россию и осуществление услуг на территории страны. Кроме того, из онлайн-магазинов для россиян удалили популярную видеоигру Minecraft, которую тоже производит Microsoft.

Российские школьники больше не смогут зарегистрировать аккаунт в официальном клиенте Minecraft — Microsoft осудила «спецоперацию» в Украине. DPA/TASS

Apple

Что производит: смартфоны, компьютеры и программное обеспечение.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компания заявила, что ее уход — это ответ на начало «спецоперации» РФ в Украине. Сколько продлится приостановка деятельности — неизвестно.

Чего лишаются россияне: в Россию перестали ввозить продукцию Apple — айфоны, макбуки, эйрподсы и другие товары — и осуществлять техническое обслуживание на территории страны. Онлайн-магазин прекратил работу. Также компания запретила россиянам пользоваться системой бесконтактной оплаты Apple Pay.

В магазине у продукции Apple. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Adobe

Что производит: программное обеспечение (Photoshop, Premiere, Illustrator и другие сервисы).

Чем обосновывается уход и на какие сроки: гендиректор компании Шантану Нараен заявил, что продукты Adobe не должны использоваться для поддержки «военной спецоперации» РФ в Украине. «Мы понимаем нашу ответственность за поддержку демократии и человечества», — написал он в своем блоге. Сколько продлится приостановка деятельности — неизвестно.

Чего лишаются россияне: компания приостановила продажу всех продуктов и оказание всех услуг для россиян, а также пообещала прекратить доступ российских государственных СМИ к ним. Уже оплаченные пользователями программы продолжат работать в РФ до окончания подписки, однако продлить ее не получится.

Inditex

Что производит: одежду под брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull and Bear.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: «В текущих обстоятельствах мы не можем гарантировать торговлю», — кратко говорится в заявлении компании. Inditex не уточнила, сколько продлится приостановка ее деятельности, но подчеркнула, что не увольняет своих сотрудников в России.

Чего лишаются россияне: компания закрыла все 502 магазина одежды в РФ и прекратила онлайн-продажи.

DHL

Род деятельности: экспресс-доставка грузов и документов.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компания связала приостановку деятельности с угрозой безопасности своих сотрудников. Сколько она продлится — неизвестно. «Мы очень расстроены событиями в Украине», — говорится в заявлении компании.

Чего лишаются россияне: DHL перестала доставлять грузы и документы в Россию, а также по территории страны.

Международная компания по экспресс-доставке посылок остановила работу в России. Фото: Axel Heimken / dpa / ТАСС

OBI

Что производит: строительные и хозяйственные товары.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: в компании сообщили, что «глубоко обеспокоены трагическими событиями в Украине и не видят другого выхода», кроме как приостановить деятельность в России. Сколько это продлится — не указано.

Чего лишаются россияне: компания закрыла все 27 магазинов в РФ и прекратила онлайн-продажи.

Airbnb и Booking.com

Род деятельности: сервисы краткосрочной аренды жилья.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: глава Airnbnb Брайан Чески пояснил о приостановке деятельности сервиса, не пояснив причины. Ранее он допускал, что большую часть бизнеса придется «свернуть» из-за санкций в отношении России. Сколько это продлится — неизвестно. Сервис Booking.com не делал публичного заявления о закрытии в России.

Чего лишаются россияне: поиск и бронирование объектов в РФ больше недоступны — но россияне все еще могут найти квартиры и отели за границей. Однако гендиректор Airbnb заявил, что россиянам и белорусам должны быть недоступны и такие опции.

Netflix

Род деятельности: стриминговый сервис, который позволяет смотреть фильмы и сериалы по подписке.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компания заявила, что приостанавливает деятельность в РФ в знак протеста против событий в Украине. Сколько это продлится — неизвестно.

Чего лишаются россияне: Netflix заморозил производство четырех российских видеопроектов, в том числе криминального триллера режиссера Даши Жук. Также сервис отказался размещать у себя 20 российских телеканалов, вещание которых он обязан был обеспечить в связи с законодательством о «приземлении» компаний. Кроме того, подписку на сервис невозможно будет оплатить из РФ в связи с ограничениями, установленными Visa и Mastercard.

Spotify

Род деятельности: стриминговый сервис для прослушивания музыки.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: в заявлении компании говорится, что она закрыла офисы в России, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. «Мы глубоко шокированы и расстроены событиями в Украине», — сообщили в Spotify. О том, сколько продлится приостановка деятельности, сервис не сообщил.

Чего лишаются россияне: Premium-подписку на сервис невозможно будет оплатить из РФ в связи с ограничениями, установленными Visa и Mastercard.

Nike, Adidas и Puma

Что производят: одежду и товары для спорта.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании приостановили свою деятельность в связи с событиями в Украине. В том числе в связи с ними они не смогут обеспечить надлежащую доставку товаров в Россию. Компании не указали сроки заморозки своей работы.

Чего лишаются россияне: компании закрыли магазины в России, приостановили продажу товаров на сайтах и в мобильных приложениях. Кроме того, Adidas заморозил партнерскую программу с Российским футбольным союзом — компания предоставляла форму для российских футболистов с 2008 года. Puma же приостановила сотрудничество с российскими баскетболистами.

Adidas тоже приостановила бизнес в России. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Universal, Paramount, Warner Bros. и Sony, Disney

Что производят: фильмы и мультфильмы.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании заявили о приостановке проката фильмов в РФ из-за «спецоперации» РФ в Украине. В официальных заявлениях говорится, что они «следят за ситуацией и надеются на мирное разрешение трагедии». Сколько продлится приостановка — неизвестно.

Чего лишаются россияне: компании отменили релизы и прокат всех своих фильмов в России, в том числе — последнего «Бэтмена», мультфильма «Я краснею», «Затерянного города», «Соника 2 в кино» и других новинок.

Ford, BMW, Hyundai, Škoda, Volkswagen Group и Nissan

Что производят: автомобили и комплектующие к ним.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании обеспокоены военными действиями РФ в Украине и «связанными с этим угрозами миру и стабильности». Некоторые из них высказались о проблемах с поставками. О том, сколько продлится приостановка их деятельности, — неизвестно.

Чего лишаются россияне: компании приостановили операции в РФ — производство и поставки. Таким образом, россияне лишились новых автомобилей данных брендов и оригинальных комплектующих к ним.

Boeing и Airbus

Что производят: самолеты и комплектующие к ним.

Чем обосновывается уход и на какие сроки: компании заявили о приостановке деятельности в связи со «спецоперацией» РФ в Украине и санкциями против России. О том, сколько продлится приостановка их деятельности, — неизвестно.

Чего лишаются россияне: компании прекратили обслуживание и техническую поддержку российских самолетов, обучение пилотов и поставки запасных частей в Россию. Тем не менее эксплуатация воздушных судов в стране продолжится, если обязанности по их техподдержке возложат на одну из российских компаний.

Еще шесть неочевидных потерь на российском рынке

Поставки в Россию сильно ограничит группа компаний Procter & Gamble — ей принадлежат бренды товаров для дома и личной гигиены. Среди них — всем известные подгузники Pampers, стиральные порошки и гели для стирки Ariel, Tide, «Миф» и Lenor, женские гигиенические прокладки Always, Tampax, Naturella и Discreet, бритвы Gillette, Braun и Venus, шампунь Head & Shoulders, средство для мытья посуды Fairy, чистящие средства для дома Mr. Proper, зубные щетки и пасты Oral-B и Blend-a-Med, дезодорант Old Spice и другие. P&G осудила «агрессию в любых формах» и уточнила, что сокращает свои операции в России, чтобы обеспечить россиян только самыми необходимыми товарами.

Также о приостановке деятельности объявила компания Unilever, производящая дезодоранты Dove, Axe и Rexona, а также чистящие средства Domestos и Cif.

Уходит и американский производитель и дистрибьютор косметики Estee Lauder. Компания решила прекратить всю коммерческую деятельность в России. Бренды, которые она производит, занимают значительную долю в сегменте — это Bobbi Brown, MAC, Tom Ford, DKNY, Jo Malone и Clinique. «Мы опустошены трагическими событиями в Украине и поддерживаем всех, кто страдает, включая наших сотрудников», — говорится в заявлении компании.

В связи с событиями в Украине — удивительно! — ограничит работу и один российский производитель. «АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей в связи с нехваткой электронных компонентов. На данный момент известно, что производства в Тольятти и Ижевске заморозили 5 марта, а также планируют сделать это с 9 по 11 марта — всего на четыре дня.

Кроме того, Россию полностью покинет финский производитель кондитерских и хлебобулочных изделий Fazer. Компания сообщила, что «не видит другого решения» в связи с действиями РФ в Украине, и назвала происходящее актом агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона. Компания закрывает свои производства в РФ — три пекарни в Петербурге и одна в Москве, а также прекращает экспорт изделий. В Fazer не уточнили, планирует ли компания возобновлять деятельность в РФ когда-либо позже.

И напоследок — возможность учиться для россиян закроет американская образовательная платформа Coursera. Проект разослал письма пользователям из РФ о том, что «в связи с кризисом в Украине» им приостанавливают обучение. У тех, кто уже оплатил курсы, есть 90 дней на то, чтобы их пройти. Платформа предоставляла возможность обучаться онлайн и получать сертификаты о прохождении курсов от таких университетов, как Стэнфорд и Йель, а также от IT-гиганта Google.

Алина Данилина, корреспондент

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