 

В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных РФ стран

09.03.2022, 15:30, Новости дня
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Перечень недружественных для РФ стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.

Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).

Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против РФ после начала специальной военной операции на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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