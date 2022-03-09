В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных РФ стран

Перечень недружественных для РФ стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.

Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).

Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против РФ после начала специальной военной операции на Украине.