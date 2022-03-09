Посол США призвал американцев покинуть Россию

Посол США в РФ Джон Салливан призвал американских граждан, находящихся на территории страны, немедленно уехать или продумать план, как они смогут обходиться без помощи посольства, так как оно может быть закрыто.

Салливан заявил, что рекомендация посольства такова – «уезжайте из РФ сейчас», передает РИА «Новости».

«Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство», – добавил он.

При этом ранее МИД опроверг сообщения о высылке посла США из России.