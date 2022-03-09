Правительство на пять лет обнулит НДС для инфраструктуры в туриндустрии

Правительство РФ в качестве меры поддержки приняло решение ввести нулевую ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он рассказал, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет, передает ТАСС.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительно превышение спроса на отдых в РФ над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Это выход на самоокупаемость и безубыточность», – сказал он.

Чернышенко отметил, что считает важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах, сохранить рабочие места.