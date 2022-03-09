 

Миллионы для певцов: завершился конкурс на самую позитивную песню о Санкт-Петербурге

09.03.2022, 14:47, Разное
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Идея провести такой позитивный конкурс принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Организатор хотел во что бы то ни стало укрепить красивый и яркий образ Северной столицы.

Для этого конкурсантам необходимо было написать новую, ранее нигде не исполняемую композицию, посвященную городу, прислать на суд жюри и положиться на удачу. Требования к песням были минимальные: написаны на русском языке в любом жанре, главное, чтобы текст и музыка оказались авторскими. Призовой фонд конкурса в 10 миллионов рублей привлек большое количество участников со всей России.

В финал творческого состязания вышли десять композиций, авторы каждой получили награду – от 100 тысяч рублей за десятое до пяти миллионов за первое место:

Степанов Альберт “Над Невой”

Петров Игорь “Санкт-Петербург”

Марина “Город Петра”

Магда Иван “Зажигаем огни”

Гаркавенко Наталья “Культурная столица”

Зиатдинова Гульнара “Питер”

Женя Онегин “Питер, с добрым утром!”

Вельк Татьяна “Питерский дождь”

Бурдукова Надежда” Питер мой северный храм”

Сергей Моряков и Игорь Дудин “Санкт-Петербург”

“Нам очень приятно, что такое большое количество талантливых исполнителей приняли участие в конкурсе, – отметило жюри. – Мы получили от вас множество замечательных песен, и все они записаны с большой любовью к городу. Огромное спасибо за ваши работы”.

Пополнить собственный плейлист горячей десяткой самых позитивных песен про Санкт-Петербург можно по ссылке.



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