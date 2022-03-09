 

Появился список разрешенного имущества для получения выплат на детей в России

09.03.2022, 14:47, Разное
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Теперь возможность и размер выплат на детей от 8 до 16 лет
будет рассмотрена не только исход из дохода семьи, но и из наличия зарегистрированного
движимого и недвижимого имущества. Новая выплата будет составлять от шести до
двенадцать тысяч рублей, начисления с мая этого года будут получать семьи,
признанные нуждающимися.

Уровень нуждаемости оценивается по нескольким пунктам. Во-первых,
доход семьи должен составлять меньше прожиточного минимума, однако наличие
определенного перечня имущества не запрещает получение выплат.

Если у семьи есть квартира, но площадь на каждого члена семьи
составляет менее 24 квадратных метров. В доме на каждого должно быть не менее
40 метров. Земельный участок в городе не более 0,25 гектара и не более 1
гектара в сельской местности. Также не накладывает ограничение на получение
выплат земля, полученная в виде матпомощи нуждающимся семьям.

Наличие автомобиле тоже может быть допустимым для получения
пособия фактора, только если это не новая машина до пяти лет с мощностью более
250 лошадиных сил или если семья многодетная или с инвалидом в составе. Даже сбережения
в банке могут быть, только если общий доход по ним не превышает прожиточный
минимум.



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