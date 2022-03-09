 

Оптимизм и позитивный настрой помогает бороться с ежедневным стрессом

09.03.2022, 14:40, Разное
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Ученые из Медицинской школы Бостонского университета в течение 8 лет наблюдали за 233 пожилыми мужчинами (средний возраст 76 лет), которые участвовали в исследовании нормативного старения ветеранов. Добровольцы периодически заполняли анкеты, где подробно рассказывали о переживаемом стрессе, позитивном или негативном настрое, а также о своем эмоциональном самочувствии.

Наблюдения показали, что оптимисты значительно реже сообщали о плохом настроении по сравнению с пессимистами. Более того, у них было гораздо меньше стрессовых ситуаций, на которые они эмоционально реагировали. По мнению ученых, это утверждает о том, что оптимисты способны не придавать значения каким-то событиям.

При этом оптимистичный настрой никак не влиял на то, как мужчины эмоционально реагировали и восстанавливались после таких стресс-факторов, как семейная ссора или бытовые проблемы. Однако их эмоциональное благополучие в целом было гораздо лучше, чем у пессимистов.

«Оптимизм помогает сохранять положительный настрой у пожилых людей, задействуя стратегии регуляции эмоций. Наше исследование наглядно показало, что оптимисты могут более конструктивно справляться с ежедневным стрессом по сравнению с людьми с пессимистичным настроем», — сообщили ученые.



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