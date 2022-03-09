 

Тина Кунаки и Венсан Кассель, Тилан Блондо и другие гости модного шоу Miu Miu в Париже

09.03.2022, 14:38, Разное
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8 марта в Париже, под занавес Недели моды, прошел показ новой коллекции Miu Miu. Миучча Прада не только впервые с 2008 года представила несколько мужских образов (эту линию одежды бренд закрыл), но и уже ставший культовый образ в стиле томбой. Юбки различной длины и шорты, из-под которых торчат хлопковые или шелковые боксеры, были представлены на подиуме в десятках вариаций – выбирай любую.

Также в коллекцию сезона осень-зима 2022/23 вошли рубашки поло, кожаные куртки с воротниками из меха, шерстяные жилетки и жакеты, длинные пальто и многое другое. Из аксессуаров, которые дополнят образ в новом сезоне, рекомендуется обзавестись двойными поясными ремнями, гольфами до колена и небольшими сумочками на коротких ручках.

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Публикация от Miu Miu (@miumiu)

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Публикация от Miu Miu (@miumiu)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miu Miu (@miumiu)

Главными звездами из front-row стала супружеская пара – Тина Кунаки и Венсан Кассель. Если 24-летнюю модель за эту неделю мы видели на многих показах, то французский актер присоединился к любимой только вчера. Для похода на шоу модель облачилась в наряд, собранный из вещей весенне-летней коллекции Miu Miu: прямые бежевые брюки в стиле милитари на низкой посадке, облегающий трикотажный топ, из-под которого выглядывал голубой воротник рубашки, а также короткая темно-синяя куртка и черные лоферы. Венсан же был как всегда элегантен и, в отличие от многих, одет по сезону: он предпочел серо-голубую водолазку в рубчик, темно-синие брюки и ботинки в армейском стиле.

Также показ посетили: Ванесса Хадженс, Леони Ханне, Каролина Даур, Тилан Блондо и другие звезды моды и шоу-бизнеса.



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