Sony PlayStation 5 Pro может появиться на рынке в 2024 году

Инсайдеры озвучили подробности о возможном выходе новой игровой приставки Sony PlayStation 5 Pro.

В японской компании до сих пор удерживают в тайне подробности о новинке, однако предполагается, что модель получит 4К-разрешение, а также усовершенствованную поддержку трассировки. Кроме того, даже менее требовательные игры станет возможным отобразить на экране с разрешением 8К.

Осуществить данные задачи удастся при помощи нового процессора, который выдает увеличенную частоту обновления. Вместе с тем приставка Sony PlayStation 5 Pro полностью совместима с предшествующей модификацией. Эксперты прогнозируют выход обновленной игровой консоли уже через два года.