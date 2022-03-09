 

Sony PlayStation 5 Pro может появиться на рынке в 2024 году

09.03.2022, 14:30, Новости дня
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Инсайдеры озвучили подробности о возможном выходе новой игровой приставки Sony PlayStation 5 Pro.

В японской компании до сих пор удерживают в тайне подробности о новинке, однако предполагается, что модель получит 4К-разрешение, а также усовершенствованную поддержку трассировки. Кроме того, даже менее требовательные игры станет возможным отобразить на экране с разрешением 8К.

Осуществить данные задачи удастся при помощи нового процессора, который выдает увеличенную частоту обновления. Вместе с тем приставка Sony PlayStation 5 Pro полностью совместима с предшествующей модификацией. Эксперты прогнозируют выход обновленной игровой консоли уже через два года.



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