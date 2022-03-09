Флагман IPhone 14 Pro получит дисплей без челки

Инсайдеры озвучили прогнозы относительно дисплеев для новых флагманских смартфонов iPhone 14 и iPhone 15.

В частности, эксперты сходятся во мнении, что новые модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max лишатся привычной «челки», которая до сих пор используется в верхней части экрана устройств. Кроме того, лицевая часть окажется более круглой, а также установят вытянутые датчики, которые расположат рядом со сканером лица.

Вместе с тем модели iPhone 14 и 14 Max получат привычный вырез в дисплее, где размещаются датчики и фронтальная камера. Также предполагается, что в следующем году выпустят новые смартфоны, в которых размер верхнего выреза окажется существенно меньше, чем в актуальных флагманских смартфонах.