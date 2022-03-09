Смартфон Vivo X Fold сертифицирован с зарядкой 80 Вт

Китайский бренд Vivo готовится к выходу собственного складного смартфона, который выйдет до конца 2022 года.

В частности, в Сети уже появился девайс с кодовым обозначением V2178A. Эксперты полагают, что новая модель получит быструю зарядку с мощностью 80 Вт. Вместе с тем неустановленный смартфон уже прошел сертификацию в Китае, что соответствует данным о скором выходе. Аппарат имеет дисплей с диагональю 6,5 дюймов с высоким разрешением.

Также указано, что в дисплее предусмотрен компактный вырез. Предполагается, что экран поддерживает частоту обновления кадров 120 Гц. Складной смартфон под кодом V2178A имеет батарею на 4600 мАч и беспроводную зарядку на 50 Вт.