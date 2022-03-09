Мнение: Письмо: “Проревела от страха”

Паниковать – худшее, что вы можете сейчас делать, друзья, где бы вы ни находились.

А уж если у вас – совсем маленькие дети или беременность, запрет на панику должен превратиться в табу.

raincatsdogs

Добрый день,

Уважаемая Эволюция, через месяц я жду первую дочку, помогите, пожалуйста, прийти в себя.

Месяц назад я приехала в российский город, который находится в 80 км езды от украинского город Х. Здесь у меня мама и бабушка, родственники мужа тоже здесь. Сам муж остался дома, на севере, приедет к рождению дочери. Разлука с ним далась мне тяжело, но я хотела родить в тёплых краях, а он переехал бы через год-другой насовсем.

Вы упоминали о том, что ядерная угроза сейчас это главная опасность. Вчера в новостях написали, якобы минобороны сообщило о готовящейся в Х. провокации со подрывом ядерной установки. Новость мне сообщила мама и сказала, что я должна думать о ребёнке и уезжать в квартиру мужа в СПб, подальше от границы.

(У автора получился микс: и я предупреждала, и новости, и мама. Хотя я ничего не писала про то, что надо бежать, поскольку от ядерной угрозы не сбежишь. Эта угроза – вне границ простых граждан и думать о ней нечего. Если через месяц роды, любая гипотетическая внешняя угроза должна отходить на второй план. Самое главное – удачное разрешение беременности. Гипотетическая угроза – это когда бои над вашей крышей пока не идут)

Остаток вечера я искала, есть ли подтверждения новости. На сайте минобороны ничего. Потом в местном чате мам мы долго обсуждали, надо ли пить йод для профилактики радиационного заражения, если подрыв всё-таки случится, задавали вопрос знакомым врачам. Йод пить нас отговорили.

(Йод в аптеках скуплен. Но передозировка йода опасна. Йод можно принимать в разрешенных врачом количествах и надо знать о состоянии своей щитовидной железы)

Я написала мужу, у него была поздняя ночь, но он ответил, что АЭС в Х. нет, написал ещё пару доводов и что если я так боюсь, то могу ехать в СПб, либо обратно к нему, а он сейчас будет спать. Я смогла наконец поесть и уснула тоже, но вся эта тема мне снилась, утро я проревела от страха.

(Автор ревет и наносит вред ребенку, который в ее животе сжимается от страха и переживает стресс. Кроме того, она не дает спать мужу, который, скорее всего, зарабатывает деньги на семью. Ничего конструктивного в действиях автора нет, есть только накручивание себя, расшатывание и слив энергии, которая ей очень необходима сейчас)

Я схожу с ума от мысли, что, если рванёт в Х. Может быть я должна сейчас уехать одна, оставив своих, как крыса, но увезти нерожденного ещё ребенка и двух питомцев. Может быть должна умолить бабушку (она спокойна) поехать с нами и жить там втроём (всемером с птицами) в полуобставленной квартире и родить там. С другой стороны, это всё же квартира мужа и его семьи, у меня ощущение, что права везти туда всех у меня и нет. Это безумие, хотя может и обстановка достаточно безумна.

(Безумна идея про питомцев. Создается ощущение, что спасение питомцев для автора приоритетней, чем забота о ребенке или на том же уровне. Я не знаю, о каких птицах идет речь, но все птицы являются возможными переносчиками инфекций, смертельно опасных для новорожденных. Поэтому контакта с птицами очень маленького ребенка надо избегать. Кроме того птичий корм – сильный аллерген. И сама идея со срочным переездом на последнем месяце беременности тоже сомнительна. Если через месяц роды, то, чтобы срочно перемещаться в незнакомое новое место, должны быть очень серьезные основания. Не гипотетические, а фактические)

Самым адекватным кажется отключиться от большинства новостей, не думать об этом и готовиться к ребёнку, а не вредить ему своим стрессом. Но имею ли я на это право, возможно надо уезжать и спасать его.

(Автор правильно описывает адекватное решение, но хочет заручиться моей гарантией, что ничего плохого не произойдет. Я не могу это гарантировать. Никто не может сказать, что будет завтра и какое именно предчувствие окажется верным. Поэтому принимая решение, надо руководствоваться фактами, а не предчувствиями и не слухами. И главная установка должна быть – на нормальные роды и быструю реабилитацию после родов. Именно преждевременные или неблагополучные роды в ситуации автора – главная опасность, а все остальное, даже самое плохое, – на втором и на третьем месте. Автору нужно сохранить и нормально родить ребенка, начать кормить грудью, восстановиться, наладить режим ухода и сна в первый месяц и потом уже думать про переезд и про устройство на новом месте, если угроза сохранится)

Я надеюсь, что вы подскажете, есть ли среди этих трёх вариантов совсем глупые и что я могу сделать, чтобы не терять равновесие? Мама тоже на нервах, я не знаю, как мне её поддерживать, когда у самой крыша едет и нет ответов.

Спасибо вам большое за блог.

(Друзья, кто понимает принцип, по которому нужно расставлять приоритеты, принимая решение?)