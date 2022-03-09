Захарова рассказала, как будет развиваться ситуация на Западе на фоне санкций

Ситуация в западных странах будет драматически деградировать на фоне принятых антироссийских санкций, которые нанесут удар по экономике стран Европы, которая и там пострадала из-за пандемии коронавируса, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В этих условиях ситуация внутри ваших стран будет драматически деградировать», – отметила представитель МИД России, обращаясь к западным партнерам, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что население на Западе «еле пережило экономический кризис», вызванный пандемией. Теперь же санкции «нанесут сокрушительный удар» по экономике. Это еще, несмотря на то, что Москва не приступила к «глобальной выработке контрмер».

«Посольства Украины в странах Западной Европы в открытую, в том числе через социальные сети, вербуют добровольцев и наемников для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Не факт, что они туда поедут, но факт, что они уже пробудились», – продолжила она.

Напомним, обстановка в мире резко изменилась после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины. Страны Запада начали вводить против РФ санкции, а иностранные компании уходят с российского рынка.