В Кремле оценили ситуацию на энергорынках из-за действий Запада как «серьезную»

Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства, однако враждебная вакханалия Запада против нее делает ситуацию на энергорынках серьезной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «европейские лидеры в один голос признают, что РФ бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам, но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать», передает РИА «Новости».

«Мы неоднократно говорили о том, что РФ была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы своим получателям. И РФ дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов», – подчеркнул представитель Кремля.

Он также заявил, что ситуация на энергетических рынках достаточно турбулентна, не известно, до какой степени она дойдет.

Комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что российский экспортный газопровод «Северный поток – 2» мертв без шансов на возрождение и что «это груда металла на дне моря», Песков отметил, что в данной ситуации показательно то, что об этом говорит высокопоставленный американский дипломат.

«Между тем это, конечно же, металл, но готовый к использованию», – подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что США фактически ведут экономическую войну с Россией. Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из РФ и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.