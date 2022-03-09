Мнение: Галя, у нас возврат!
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Государство в очередной раз обокрало своих граждан. Введены правила снятия вкладов в наличной валюте: 10 тысяч долларов можно снять в виде собственно долларов, все, что сверху — только рублями по курсу. Строго говоря, это дефолт, то есть — одностороннее неисполнение обязательств.
Пока этот дефолт внутренний, но с учетом стремительно ухудшающейся общей обстановки до внешнего остается не так уж и много. Рейтинговые агентства уже присвоили России преддефолтный уровень.
Похоже, что Путин решил вернуть Россию в том же виде, в котором и взял. За вычетом своего комиссионного процента и амортизации.
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Источник: Эль Мюрид
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