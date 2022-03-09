 

Мнение: Галя, у нас возврат!

09.03.2022, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Государство в очередной раз обокрало своих граждан. Введены правила снятия вкладов в наличной валюте: 10 тысяч долларов можно снять в виде собственно долларов, все, что сверху — только рублями по курсу. Строго говоря, это дефолт, то есть — одностороннее неисполнение обязательств.

Пока этот дефолт внутренний, но с учетом стремительно ухудшающейся общей обстановки до внешнего остается не так уж и много. Рейтинговые агентства уже присвоили России преддефолтный уровень.

Похоже, что Путин решил вернуть Россию в том же виде, в котором и взял. За вычетом своего комиссионного процента и амортизации.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Состоялась совместная тренировка Министра спорта РФ, Президента AIBA и олимпийских чемпионов по боксу

26.07 / Мнение: Рабы ФСИН…

13.05 / Мнение: Цели для депутата: АнтиКовид и АнтиЦифра

26.06 / Мнение: Голосовали за поправки к Конституции, пересчитали пипиастров…

12.05 / Amnesty International повторно лишила Навального статуса «узника совести»

25.06 / Декор на память: идея рамы для зеркала из старых детских игрушек (фото)

02.08 / Ученые нашли различия в симптомах COVID-19 в зависимости от пола и возраста

28.06 / Мнение: Инфляция как новая норма, зажравшийся Амазон и попытка отмены Факторио

12.11 / Мнение: О главном достижении Ельцина, которое похоронил Путин

27.10 / Трагедия позднесоветского периода в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика