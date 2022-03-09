Мнение: США страдают без русской нефти

Какой позор. Американцы униженно прилетели в Венесуэлу, на поклон к «диктатору» Николасу Мадуро, чтобы просить у него разрешения купить венесуэльскую нефть. Капитулировали перед тем самым «диктатором», которого они уже много лет безуспешно пытаются свалить. Президент Венесуэлы послал официальную делегацию США куда подальше. Оно и понятно — Мадуро не такой дурак, чтобы вести дело с жульём, которое предаёт своих союзников при первой возможности.

Напомню только один пример. Президент Сирии Башар Асад был большим другом США, тесно общался с самыми высокопоставленными американскими политиками, всячески помогал Америке. Потом американцы решили уничтожить Сирию ради своих геополитических целей. В стиле порочных римских императоров американцы приказали Башару Асаду покончить с собой: сдать власть террористам и самому сдаться в их руки. Башар Асад отказался, и те самые американские политики, которые дружили с ним семьями, начали называть его «нацистским диктатором»:

https://www.youtube.com/watch?v=QFgo0fbv0W4

В дело вмешалась Россия — выгнала американских террористов из Сирии и спасла страну от уничтожения. Также Россия помогла отстоять независимость Венесуэле. Ввести войска в находящуюся под нашей защитой Венесуэлу американцы не посмели, а их оранжевая революция закончилась пшиком. Западным агрессорам пришлось довольствоваться конфискацией золота Венесуэлы, которое она хранила за рубежом. Это не стало главной проблемой для венесуэльской экономики, однако это было явным, ничем не прикрытым грабежом.

Подобные провалы, которых за последние 10 лет было много, стали одной из причин усиления старой ненависти США по отношению к России. Раньше американцы чувствовали себя единственной силой на планете и радостно уничтожали одну страну за другой. Они разбомбили Югославию, они разбомбили Ирак, они вогнали в каменный век Ливию и много других государств. Однако когда Россия восстановилась после катастрофы 1992 года, американцы начали страдать. Если только глава независимого государства обращался за защитой к России и проявлял достаточную твёрдость в зачистке американских миньонов в своём окружении, он с гарантией отбивался от агрессии США.

С каждым годом Америка слабеет. Недавно весь мир наблюдал за бегством американских войск из Афганистана — очередной раз США не только потерпели поражение, но и цинично бросили всех тех, кто на них работал. Если раньше Америка продавала и предавала союзников, так как чувствовала себя слишком сильной, чтобы играть красиво, то теперь она продаёт и предаёт союзников, так как слишком слаба, чтобы их защитить. Дружба с Америкой становится бессмысленной: США больше не могут навредить тем, кто указывает их посланникам на дверь.

В переводе с дипломатического на русский, американцы сказали Николасу Мадуро следующее. «Россия сделала нам очень больно, наша экономика оказалась в заднице как из-за роста цен на нефть, так и из-за дефицита нефти определённого сорта. Выручи нас, пожалуйста, венесуэльской нефтью. Нам надо сначала разобраться с Россией. Когда мы расправимся с Россией, мы вернёмся в Венесуэлу и убьём тебя».

Понятно, что на таких условиях никто с американцами работать не будет. Но других условий американцы предложить никому не могут, так как за последние десятилетия у них сформировалась стойкая репутация предателей, и в обещания США никто не верит. Пока у дядюшки Сэма была в руках винтовка, он мог ещё настоять на своём. Сейчас же угрозы США звучат жалко. Вот, к примеру, свеженькое из твиттера Майкла Макфола, грозной когда-то фигуры:

https://twitter.com/mcfaul/status/1500876311056711680

Россияне, вы будете жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь, если вы не остановите эту войну. Ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвали. У вам не будет больше иномарок, телефонов или импортной техники. Никто больше не пригласит вас на конференции.

Вот это то, что осталось от «мягкой силы» Соединённых Штатов Америки. Это самые страшные угрозы, на которые способен мировой гегемон. Какой ужас — никто больше не пригласит нас на конференцию гендер-пендеров в США. Срочно берём покрышки и тащим их на Красную площадь, чтобы поджечь.

Некоторые скажут сейчас: «а как же санкции?». Да, согласен, санкции больно ударили по России. Если кто-то пишет, что санкции нам нипочём, не верьте — нашей экономике предстоит тяжёлое испытание. Выдержать его мы сможем, но попотеть придётся изрядно, работа предстоит колоссальная. Уровень жизни у многих упадёт.

Блумберг пишет, что Россия сейчас обогнала Иран и стала мировым рекордсменом по количеству введённых против нас санкций:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia-surges-past-iran-to-become-world-s-most-sanctioned-nation



Однако западные журналисты куда как менее охотно объясняют, почему все эти санкции США ввели против нас только сейчас, а не в 2008 году, когда мы первый раз демонстративно хлестнули мирового бандита по щеке.

Разгадка проста, и я уже указал на неё в начале статьи. Все санкции, которые США только могли ввести без сильного ущерба для своей собственной экономики, они уже ввели раньше. Сейчас в дело пошли санкции обоюдоострые, почти самоубийственные. Америка унизилась, послав делегацию к Николасу Мадуро, так как нужный американским НПЗ сорт нефти производят только в России, Венесуэле и в Иране. Америка восстановила против себя все три страны, так что теперь США будут страдать — электорат увидит растущие цены на бензоколонках, а некоторые НПЗ остановятся.

То же самое относится и к другим новым санкциям против России. Большая их часть имеет серьёзные отрицательные последствия или для самих США, или для их ключевых союзников.

Самым же метким выстрелом в ногу стал арест долларовой части золотовалютных резервов России. Фактически это дефолт со стороны США — отказ платить по обязательствам. Одним росчерком пера Америка досрочно вывела доллар из числа резервных валют — каждый ЦБ планеты теперь знает, что хранить резервы в долларах нельзя, так как США в любой момент может на ровном месте обнулить свои долги. Последствия для доллара, и так уже смертельного больного, будут самыми катастрофическими.

Итак, США начали испытание на прочность, пошли на таран как в старых боевиках. Американские политики полагают, что больно будет и США, и России, и что Россия встанет на колени первой, причём в течение месяца-двух.

Полагаю, американцы выдают желаемое за действительное. Россияне, конечно, невероятно страдают от конфискации океанских яхт у наших миллиардеров. Нам невыносима сама мысль о том, что мы не можем больше ни покупать алмазы в Антверпене, ни устраивать вечеринки в Сен-Тропе. Но, знаете, мы готовы ещё немного потерпеть. И лично я даже задумался сейчас об отпуске в Тегеране — так получилось, что в Европе я был уже много раз, а вот в Персии до сих пор не был.