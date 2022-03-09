 

Москва наращивает объемы производства лекарств

09.03.2022, 13:25, Разное
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“Во многом такой рост обусловлен поддержкой города промышленных фармацевтических предприятий и технологическим развитием производств”, – уточнил заммэра.

В качестве меры поддержки власти столицы заключают с предприятиями офсетные контракты, что позволяет привлечь в экономику инвестиции и обеспечить город необходимым количеством лекарств. Сами производители получают гарантированный рынок сбыта для своей продукции.

Московские фармацевтические предприятия производят широкий спектр лекарств. Это препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Налажены стабильные поставки в столичные поликлиники. Кроме того, создается запас самых востребованных препаратов.

Сегодня в столице работает порядка 80 производителей лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Там трудятся почти 15 тысяч человек, отметил глава московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

“Объем отгруженных предприятиями товаров за 2021 год составил 345,2 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году”, – уточнил чиновник.

Напомним, что рост отмечается и в пищевом производстве. С 2021 года объемы выпуска продуктов питания в Москве выросли на 8,2%. “Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году составил 540 миллиардов рублей, это на 15,7 процента больше, чем в 2020 году, и на 42 процента выше, чем в 2019-м”, – говорил Владимир Ефимов.



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