АВТОВАЗ завершил продажи семиместных универсалов LADA Largus

Модель универсала LADA Largus в базовой комплектации лишится семиместной версии.

В частности, теперь в официальном прайс-листе отсутствуют сведения об автомобиле, который невозможно заказать. При доплате в размере 32 тысяч рублей клиент получит четыре подголовника для заднего ряда кресел. Кроме того, в базовом исполнении применили упрощенный двигатель на 106 л.с. мощности с механической трансмиссией.

Причина ухода самой простой комплектации заключается в отсутствии требуемых комплектующих. Вместе с тем начальная цена отечественного универсала LADA Largus достигает 1,17 млн рублей. Производитель пока умалчивают о возможных обновлениях для популярной модели LADA Largus на рынке России.