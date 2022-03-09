Перспективный Соболь NN в люксовой версии появился в Сети

Компания «Группа ГАЗ» продемонстрировала способности нового микроавтобуса «Соболь NN».

Данный автомобиль оснащен системой заднего привода и цельнометаллическим кузовом. Вместе с тем первоначальный показ прототипа состоялся в минувшем год. Серийное производство микроавтобусов «Соболь NN» планировали начать в текущем году. Один из представителей компании указал, что под капотом автомобиля установлен 2,8-литровый дизельный двигатель, а также механическая трансмиссия.

Вместе с тем в дальнейшем планируется начать выпуск микроавтобуса с агрегатом на 150 л.с., а также с мотором на 2 литра с мощностью 136 л.с. Ввиду сложностей с поставками комплектующих сроки выпуска в серийное производство могут быть скорректированы.