 

Mini приступила к тестам кроссовера Countryman нового поколения

09.03.2022, 13:10, Новости дня
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В Сети продемонстрировали прототип обновленного кроссовера Mini Countryman.

Данный экземпляр до сих пор имеет плотную защитную пленку. Эксперты полагают, что этап тестовых испытаний в ближайшее время завершится, однако уже доступные шпионские изображения нового паркетника. Работа над обновлением компактной модели Mini Countryman началась в конце прошлого года.

Автомобиль имеет овальную форму головной оптики, фальшрадиаторную решетку и ряд других новшеств. Под капотом могут использоваться 1,5-литровый турбированный двигатель с двумя электрическими агрегатами на 322 л.с. Вместе с тем в продажу запустят и полноприводную модификацию Mini Countryman, однако подробности о ней отсутствуют.



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