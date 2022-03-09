 

Мнение: Красный флаг над ЗАЭС

09.03.2022, 13:00, Разное
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Красный флаг над Запорожской АЭС. Давненько его там не было.

Источник: Colonel Cassad



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