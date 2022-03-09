Студенты МГИМО призвали Зеленского «найти в себе мужество» и закончить войну

Студенты факультета управления и политики МГИМО обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот «сделал то», чего от него ждут народы РФ и Украины.

Учащиеся отметили, что от решений Зеленского зависит судьба десятков миллионов украинских граждан, эти люди связаны с Россией тысячелетней историей, и это и есть один народ.

– Уже вторую неделю в городах Украины продолжается спецоперация вооруженных сил России. Она должна положить конец войне, которая началась восемь лет назад на Донбассе. Ваш дед воевал бок о бок с нашими дедушками, чтобы победить нацистскую чуму и спасти будущее своих внуков. Мы хотим жить с нашими сверстниками из Украины в мире и братстве, которые царили между украинцами и русскими веками», – обратились студенты к президенту.

Обращение опубликовано на YouTube-канале факультета School of Governance and Politics.

Ученики напомнили Зеленскому, что в 2019 году в ходе предвыборной кампании тот обещал, что положит конец войне в Донбассе, где «такие же ребята, как мы, годами жили под обстрелами и бомбежками только из-за того, что они – русские».

– Вы и сегодня можете закончить эту войну. Нас в МГИМО всегда учат, что там, где заканчивается дипломатия – начинается война. Мы уверены, что конец войне положит дипломатия. Президент РФ [Владимир Путин] объявил, что для стабилизации ситуации на Украине необходимы денацификация и демилитаризация страны, подтверждение вами нейтрального статуса Украины и признание суверенитета РФ над Крымом, – говорится в обращении.

Авторы отметили, что не так давно Зеленский признавался, что вся помощь от НАТО ограничилась дизельным топливом, и отметили, что российские Вооруженные силы не убивают мирных граждан.

– Это – дело рук националистических батальонов, которые вам не подчиняются. Наши деды победили чуму нацизма не для того, чтобы он снова поднял голову. РФ не бросает своих и не оставит в беде народ Донбасса, чего бы это ни стоило. Найдите в себе мужество и сделайте то, что от вас ждут наши народы, – заключили студенты МГИМО.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.