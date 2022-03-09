В МВД опровергли проверку переписок полицейскими

Сообщения о том, что правоохранители начали на улицах проверять личные переписки россиян в мессенджерах, не соответствуют действительности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Сообщения о том, что полицейские останавливают на улицах и в метро граждан и проверяют содержание переписки в их мессенджерах, не соответствуют действительности», – сказала Волк ТАСС.

До этого в Сети стали распространяться слухи о том, что в центре Москвы вооруженные патрули якобы проверяют у граждан не только паспорта, но и проводят досмотр вещей без понятых.

Кроме того, по этим данным, у некоторых проверяют мессенджер Telegram и переписку в нем, а также подписку на различные паблики.