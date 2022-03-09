Мнение: Демарш

Саудовская Аравия и ОАЭ отказались от разговора с Байденом по поводу пересмотра соглашения ОПЕК+ в сторону увеличения добычи нефти, чтобы заместить выпадающие объемы российской нефти из-за введенного эмбарго на его поставку в США.

Демарш вызван не столько желанием сделать приятное Кремлю, сколько по сугубо внутрирегиональным соображениям. Королевство и ОАЭ требуют от США поддержать их в йеменском конфликте и «других» интересующих их вопросах. Недовольство вызывает попытка США снять ограничения с Ирана. Понимая неизбежность возобновления «иранской сделки», арабские монархии требуют о включении условий, ограничивающих возможность Ирана оказывать помощь своим союзникам из группировки «Ансар Алла».

Штаты совершенно не хотят влезать в этот конфликт, так как он не имеет никаких перспектив для урегулирования. Гражданская война в Йемене между Севером и Югом — это перманентный процесс. Можно годами и десятилетиями чертить стрелочки на карте, болеть за одну или другую сторону этого конфликта, но он практически вечен. Традиционный Север и индустриальный Юг Йемена — это конфликт города и деревни в стагнирующей стране.

Саудовская Аравия в этом конфликте участвует вынужденно и не может отказаться от этого участия. Имея под боком такого конфликтного соседа, саудиты решили проблему безопасности своего западного побережья и исторической области Хиджаз через аннексию части йеменской территории (аннексия была крайне уважительной — вначале аренда, затем выкуп, затем переход права владения, но в любом случае историческая область Асир, которая теперь стала тремя саудовскими провинциями, рассматривается в Йемене как исконная территория) Отдать Асир Саудовская Аравия не может — вся внутренняя часть полуострова прикрывается этой областью, организовать оборону в пустыне — это примерно как России организовать зону безопасности на границе с Казахстаном. Дорого и бесполезно. В сущности, Асир для Саудовской Аравии — это примерно как Таджикистан для России. Буфер на дальних подступах.

Так как конфликт в Йемене вечен, победить в нем не может никто. Иран участвует в нем исключительно с целью создать угрозу для своего регионального противника Саудовской Аравии.

У ОАЭ есть свои собственные резоны участвовать в этом конфликте, но они тоже в значительной степени связаны с Ираном. Понятно, что в ситуации, когда США вдруг срочно потребовалось что-то от арабов, они пытаются создать переговорную позицию, чтобы как-то изменить сложившиеся тупиковые балансы на юге Аравийского полуострова. Шансов на это немного, так как Штатам действительно сейчас нужно найти примерно 4 млн баррелей нефти, и есть три возможных источника — Саудовская Аравия, Иран и Венесуэла. Причем все три должны быть задействованы, в противном случае задачу не решить.

Все три страны, которые вдруг ощутили свою нужность, естественно, будут ставить условия. И с каждой придется договариваться отдельно, не закрывая калитку для других. Поэтому демарш Саудовской Аравии и ОАЭ, скорее всего, временный. Что-то они выторгуют, но точно не много.

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