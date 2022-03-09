Уникальный кот-пловец произвел фурор в Сети

Хозяева взяли Хокулеа из местного приюта. Животное сразу продемонстрировало тихий и спокойный нрав, при этом у него обнаружилось необычное пристрастие. Оказалось, что пушистый питомец очень любит воду – среди кошачьих это настоящая редкость.

Как сообщил портал NTD, Хокулеа не раз пытался вслед за людьми запрыгнуть под душ, охотно гулял под дождем, а затем и вовсе отправился с хозяевами к океану, где показал, что прекрасно умеет плавать. Счастливая владелица уникального кота сняла видео о пляжных похождениях своего питомца и разместила его в Сети – способности кота произвели настоящий фурор среди пользователей.

В ролике видно, что Хокулеа с удовольствием стоит вместе со своей хозяйкой на доске для серфинга и охотно прыгает вслед за женщиной в воду, чтобы поплавать. После водных процедур животное само возвращается на доску и греется на солнышке. Семья необычного кота считает, что океан действует на животное расслабляюще и успокаивающе. Впрочем, возможно, этот принцип работает только с гавайскими котами.

Ранее популярность в Сети обрел ролик, на котором видно, как снежный барс приблизился к людям.