 

“Инструмент прямой угрозы нашей стране”: Захарова об американских биолабораториях на Украине

09.03.2022, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После начала спецоперации
России на Украине 24 февраля, украинский Минздрав дал экстренное указание сотрудникам
биолабораторий на территории страны. Им необходимо было срочно уничтожить все
документы, фиксирующие их деятельность, сообщает канал 360.

Пресс-секретарь МИД России Мария
Захарова высказалась о решении. По ее словам, уничтожение документов
означает активацию заготовленного заранее плана. “Это те
самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической
сфере”, – считает политик.

Захарова добавила, что попытки Штатов
предотвратить попадание бумаг в руки
России “доказывают незаконную и преступную деятельность
США на территории Украины”.
По ее мнению, данный шаг меняет картину вовлеченности Америки в судьбу Украины.
“Это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент
сдерживания – инструмент прямой угрозы нашей стране”, – заявила пресс-секретарь МИДа.

Ранее свое мнение о
деятельности биолабораторий высказал экс-депутат
Государственной Думы РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он солидарен
с Захаровой и считает, что главная цель данного проекта — дестабилизировать
обстановку в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Железная женщина – Личное мнение

03.01 / Есть ли связь тела и души после смерти?

10.01 / Мнение: Путин поручил сделать упор на информатику

19.02 / Допинг или биохакинг?

25.11 / Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

04.08 / Мнение: Нет денег!

08.12 / Мнение: Административная логика

02.03 / Марина Влади: «Остановите этот ужас!»

06.09 / Людмила Петрушевская презентовала в Киеве новую книгу «Поросёнок Пётр возвращается»

20.08 / Зуд может быть серьезным предупреждающим признаком рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика