Мнение: О сюрпризе для россиян… Теперь живите без валюты!

Началось?

Пожалуй, да. И не сказать, чтобы уж совсем неожиданно. Наоборот, всех честно предупреждали…

И, главное, всего-то две недели прошло с начала победоносной, идущей строго по плану специальной военной операции России на украинской земле, а россияне уже получили столько «сюрпризов» и «подарков»!

Возможности выезда за рубеж резко сократились. Курсы доллара и евро к рублю стали трёхзначными. Права по распоряжению своими денежными средствами скукожились. Фондовый рынок фактически прекратил работу на неопределённый срок. Крупный штраф или даже солидный срок стало возможным получить даже за несколько «неправильных» слов. А теперь вот — ещё и это…

Банк России ввёл «временный» порядок съёма наличной валюты с банковских вкладов и запретил снимать с них более 10 тыс. долл. наличными в период с 9 марта по 9 сентября.

«Все средства клиентов на валютных счётах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов #США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи… В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счёта. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении регулятора.

Пока неясно, идёт ли речь о «лимите» в 10 тыс. долл. на каждый банк, или на все банки, где у клиента открыты валютные счета, вместе взятые. Но в любом случае, мера почти конфискационная. По действующему законодательству, пока вкладчик не заявит иного, денежные средства с его вклада должны выдаваться в той же валюте, в которой открыт счёт. Сейчас не война и не ЧП, чтобы ломать этот порядок через коленку. Но власти, много лет готовившиеся к западным санкциям, оказались по факту к ним не готовы. За что теперь расплачивается #население.

Наверное, нет нужды говорить, что в условиях на наших глазах складывающейся системы двойственности обменных курсов рубля (один — «официальный», другой — «реальный») обещанное снятие с валютного счёта в рублях по рыночному курсу на день выдачи выглядит полной профанацией. Скажем, сейчас курс доллара, установленный ЦБ РФ, — 105,8 руб., а на межбанковском рынке, единственно функционирующем «в любую погоду», он уже около 130 руб./долл., без учёта 12%-й комиссии для физлиц. Разница — почти 40% не в пользу физика. По сути, валютные вклады свыше 10 тыс. долл. оказались «заморожены»…

Будет ли дальше ещё хуже? Вполне возможно.

Например, можно вспомнить, что с началом Первой мировой войны в 1914 году обмен банкнот на золото был прекращён. В итоге за период с 16 июля 1914 года по 23 октября 1917 года золотое покрытие кредитных билетов уменьшилось с 98,2% до 6,8%.

Население сначала припрятывало золотую монету, затем серебряную, а впоследствии даже и медную. Во что это вылилось, любой учебник истории расскажет…

И ведь нынешние новые ограничения появились на фоне триумфальных реляций банков о привлечении во вклады уже более триллиона рублей под повышенный процент. Не помогло… Можно лишь догадываться, какие «дыры» в реальных банковских балансах обнаружились сейчас, и как туго на самом деле с валютой у ЦБ, потерявшего основную часть своих резервов.

Видимо, эта «новация» — далеко не последняя. Продолжение последует…

Каким оно будет?

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