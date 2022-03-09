Обнаженные фото и гендерно-нейтральная вечеринка: как Эмили Ратажковски отметила первый день рождения сына

Известная модель Эмили Ратажковски впервые стала мамой в Международный женский день – 8 марта 2021 года. Вчера Сильвестру Аполлону Биру (англ. Sylvester Apollo Bear), сыну Эмили и ее мужа, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, исполнился год. Модель поздравила себя с личным праздником, своего сына с днем рождения и всех женщин с 8 Марта оригинальным образом. Она опубликовала серию ранее не изданных фотографий в стиле ню, сделанных еще в период беременности, и фото самого именинника.

С днем рождения, Слай, с днем рождения меня, с Женским днем всех, – подписала Эмили серию фото.

Эмили Ратажковски Сын Эмили Ратажковски

Эмили из тех моделей, которые совсем не стесняются обнажаться, причем в любом состоянии. Так, напомним, что Эмили фактически документировала ход беременности, каждый месяц устраивая фотосессии в стиле “ню”.

Также модель устроила домашнюю вечеринку по случаю дня рождения мальчика. Молодая мама поделилась в сторис кадры гостиной, украшенной серебристыми шариками в виде букв имени сына и круглыми воздушными шарами. Акцента на поле ребенка, как это обычно бывает на подобных праздниках, Эмили решила не делать. Единственным цветным элементом в комнате стал розовый детский автомобиль с номерным знаком NEW YORK SYLVESTER. А праздничный двухъярусный торт был украшен разноцветным кремом и фигурками в виде цветов.

Напомним, задолго до родов Эмили заявила в интервью журналу Vogue, что они с мужем не хотят заранее узнавать пол ребенка, да и после рождения не будут относить малыша к тому или иному гендеру, оставив ему право решать самостоятельно по достижении совершеннолетия:

Когда муж и я делились с нашими друзьями этой новостью, первым вопросом после поздравлений обычно был “Вы уже знаете пол малыша?” А мы отвечали, что не будем знать пол нашего ребенка до его 18-летия – пока он сам нам его не определит. Все смеются над этим, но в наших словах есть истина. Мы ведь действительно не знаем, кто растет в моем животе. Кем будет этот человек? Как он изменит нашу жизнь? Я хочу быть родителем, который позволит своему ребенку показать себя таким, какой он есть. Но хотя я и надеюсь, что мой ребенок сможет определить свое место в мире, я в то же время понимаю, что он, несмотря ни на что, столкнется с ограничениями по полу, прежде чем сможет говорить или, черт возьми, даже родиться.

Правда, после рождения ребенка она несколько раз называла его в соцсетях “мальчиком”.

О своей беременности модель объявила с диджитал-обложки Vogue в октябре 2020 года. Позже, осенью 2021 года, в вышедшей книге “Мое тело” Эмили подробно рассказала о сложных родах. Хрупкой Ратажковски было не просто родить, врачи подумывали использовать вакуум-экстракцию, но модель справилась и сама родила здорового малыша.

Я переживала за то, справимся ли мы с малышом. На кону стояли наши жизни, но я ничего не могла сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность. Наши жизни зависели от таинственных механизмов моего тела, – написал модель в книге.

Напомним, с отцом будущего ребенка — продюсером Себастьяном Бир-Макклардом — Эмили впервые была замечена в декабре 2017 года на баскетбольном матче в Нью-Йорке. Спутник модели не был идентифицирован фотографами, а поведение пары на публике трактовалось не иначе как дружеское. Но уже в 2018 году ее поклонники и СМИ, мягко говоря, были шокированы сообщением о состоявшейся свадьбе: Эмили вышла замуж не за своего бойфренда Джеффа Магида, с которым встречалась три года и о котором было всем известно, а за Себастьяна. Бракосочетание прошло тихо, без шума: пара расписалась в мэрии Нью-Йорка.