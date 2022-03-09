Новый смартфон Xiaomi Civi получит 120-Гц OLED-экран

Китайская компания Xiaomi готовится к выходу новой линейки смартфонов Xiaomi Civi.

Такие данные озвучили иностранные инсайдеры, осведомленные о данных смартфонов. В частности, аппарат получит крупный экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц. Кроме того, обеспечит высокую производительность мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus. Заявлено, что новинка оснащается фронтальным модулем на 32 мегапикселя.

Основная камера имеет несколько объективов с главным датчиком 64 мегапикселя. Аппарат из коробки работает на новой платформе Android 12 с фирменной надстройкой. Также новинке смартфона приписывают быструю зарядку с мощностью 55 Вт. Премьера смартфонов состоится в ближайшие несколько месяцев.