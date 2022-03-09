 

Новый смартфон Xiaomi Civi получит 120-Гц OLED-экран

09.03.2022, 11:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская компания Xiaomi готовится к выходу новой линейки смартфонов Xiaomi Civi.

Такие данные озвучили иностранные инсайдеры, осведомленные о данных смартфонов. В частности, аппарат получит крупный экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц. Кроме того, обеспечит высокую производительность мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus. Заявлено, что новинка оснащается фронтальным модулем на 32 мегапикселя.

Основная камера имеет несколько объективов с главным датчиком 64 мегапикселя. Аппарат из коробки работает на новой платформе Android 12 с фирменной надстройкой. Также новинке смартфона приписывают быструю зарядку с мощностью 55 Вт. Премьера смартфонов состоится в ближайшие несколько месяцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Таран: В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на запрещенные режимом Telegram-каналы. А я думал, Россию уже не переплюнуть

01.04 / Янукович дал пощечину Соловьеву и плюнул в лицо за то, что тот назвал его ничтожеством

15.08 / Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в двух областях Украины

16.07 / Жителя Самарской области приговорили за убийство двухмесячной дочери

21.01 / Судьба трех украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна остается неизвестной – ГСЧС Украины

13.01 / Посол в США счел проект «калечащих» санкций против РФ бесперспективным

21.12 / Минцифры согласовало проект указа об электронных паспортах

23.06 / Верещук: Военно-морское партнерство между Великобританией и Украиной – хороший пример командной работы

05.10 / Киевская область – в топ-5 лидеров по установке домашних солнечных электростанций

22.08 / Электрический Lucid сфотографировали на дороге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика