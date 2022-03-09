Названо число прибывших в Грузию после 24 февраля граждан России

Грузия после 24 февраля отказала во въезде в страну более чем ста гражданам РФ и других стран, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам главы грузинского МВД, решение об отказе принимает сотрудник пограничной полиции лично. Он сообщил, что силовые ведомства внимательно следят за ситуацией на границе Грузии. Так Вахтанг Гомелаури ответил на вопрос о недопуске в страну журналиста «Дождя» Михаила Фишмана.

Министр сообщил, что «после 24 февраля в Грузию въехало более 20 тыс. граждан Росси, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».

Ранее в Грузии уже опровергали фейк о большом числе приехавших россиян.

В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан РФ экс-президентом Михаилом Саакашвили девять лет назад.