 

Король Абдалла и королева Рания устроили обед для иорданских женщин в честь 8 Марта

09.03.2022, 10:25, Разное
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Король Иордании Абдалла и королева Рания в Международный женский день 8 Марта пригласили на праздничный обед иорданских женщин. Прием был организован во дворце Аль-Хусейния в Аммане. За накрытыми столами собрались несколько десятков женщин из разных мухафаз, которых король и королева приветствовали лично. 

Для важной встречи королева Рания выбрала светлое платье с национальной вышивкой, а король — классический костюм. 

Во время обеда Его Величество выступил с небольшой речью, в которой подчеркнул жизненно важную роль женщин в политической, экономической и культурной жизни иорданского общества, а также высоко оценил вклад женщин в развитие инноваций. Король также оценил ту настойчивость, с которой женщины работают в своих общинах. Королева Рания высоко оценила поддержку женщин со стороны короля и его веру в их способность работать и преуспевать в разных областях, а также поблагодарила супруга за его веру в женщин как равного партнера в деле развития страны и процветании нации. Также она не забыла сказать каждой “спасибо” за то, что они продолжают оставаться хранительницами очага и воспитанием детей, будущих поколений. 

Надо отметить, что королева Рания регулярно поддерживает творческие инициативы иорданцев и особое внимание уделяет женским организациям. Королева еще в 1995 году инициировала создание некоммерческой организации “Иорданский фонд” (Jordan River), цель которого помогать нуждающимся в материальной и моральной поддержке женщинам страны, в том числе и обучая их новым навыкам.



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