Появились снимки салона нового Geely Coolray

В Сети продемонстрировали шпионские снимки интерьера салона обновленного кроссовера Geely Coolray.

Официальный дебют транспортного средства еще не состоялся, однако отдельные детали уже озвучены. В частности, в кроссовере Geely Coolray установили спортивный руль, а также крупный дисплей мультимедийного комплекса, который соединяется с приборной панелью. Вместе с тем кроссовер Geely Coolray поступит в продажу с двумя вариантами цвета кузова.

Предполагается, что паркетнику присвоят гибридную силовую установку, предполагающую 1,5-литровый бензиновый агрегат на 180 л.с. мощности. Данный автомобиль способен разогнаться до 200 км в час. Пока более точные детали о готовящейся новинке китайского бренда остаются засекреченными.