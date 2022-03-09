 

Volkswagen представит новый седан Virtus для рынка Индии 8 марта

09.03.2022, 10:18, Новости дня
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Состоялась официальная премьера новой немецкой модели Volkswagen Virtus для индийского рынка.

В свою очередь, автомобиль относится к среднему сегменту, о чем свидетельствуют также габариты кузова. Производителем применена продвинутая архитектура MQB A0 IN, которая уже используется в популярной модели Skoda Slavia. Вместе с тем новый немецкий экземпляр по габаритам примерно одинаковый с вышеуказанным автомобилем.

Под капотом немецкой машины установили моторы на 1,0 и 1,5 литра в разных комплектациях. Известно, что представленная модель является преемником для устаревшей модификации Vento. Пока разработчики не готовы озвучивать остальные данные о данной модели для индийского рынка.



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