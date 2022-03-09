 

Nissan представила в Европе гибридную версию кроссовера Nissan Qashqai 2022 года

09.03.2022, 10:17, Новости дня
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Известная компания Nissan рассекретила новый гибридный кроссовер Nissan Qashqai.

Данная модель получила силовой агрегат e-Power, отличающийся от предшественника. Вместе с тем продажи нового гибридного кроссовера e-Power начнутся исключительно в Евросоюзе и в Великобритании. Под капотом паркетника установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной и электромотор. Суммарная мощность системы достигает 187 л.с.

Новый экземпляр получил расширенные параметры производительности, а также снижение объема выбросов вредных веществ в атмосферу. Среди преимуществ нового кроссовера Nissan Qashqai следует отметить минимальный расход топлива около 4,5 литра бензина на 100 км пути.



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