Apple представила iPhone с поддержкой 5G и новым процессором

Американский бренд Apple официально презентовал новую модель смартфона iPhone SE с улучшенным процессором.

Также достоинством смартфона указали поддержку работы в сетях пятого поколения. Новый девайс получил продвинутый чип A15 Bionic, который изначально выпускали для смартфонов линейки iPhone 13. Еще одним новшеством указали прочное защитное стекло и заднюю поверхность повышенной надежности. Аппарат способен считывать тексты при работе камеры с последующим копированием в другие приложения.

Вместе с тем смартфон имеет прежнюю одинарную камеру на 12 мегапикселей и сканер отпечатков пальцев. Начальная цена нового смартфона составит 429 долларов. Остальные подробности пока не сообщаются.