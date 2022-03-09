 

Apple представила iPhone с поддержкой 5G и новым процессором

09.03.2022, 10:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский бренд Apple официально презентовал новую модель смартфона iPhone SE с улучшенным процессором.

Также достоинством смартфона указали поддержку работы в сетях пятого поколения. Новый девайс получил продвинутый чип A15 Bionic, который изначально выпускали для смартфонов линейки iPhone 13. Еще одним новшеством указали прочное защитное стекло и заднюю поверхность повышенной надежности. Аппарат способен считывать тексты при работе камеры с последующим копированием в другие приложения.

Вместе с тем смартфон имеет прежнюю одинарную камеру на 12 мегапикселей и сканер отпечатков пальцев. Начальная цена нового смартфона составит 429 долларов. Остальные подробности пока не сообщаются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Астрономы впервые наблюдали взрыв красного сверхгиганта

19.08 / 63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке

24.08 / Синоптики: тропический шторм «Лаура» может усилиться до урагана

03.09 / Morgenshtern: Одна из самых еб…нутых болей в моей жизни – когда камень выходит из почки. Я плакал и не мог ходить

02.07 / В мире: Компартия Китая вернулась к основам

19.08 / На проходной МТЗ задержали нескольких протестующих

20.02 / Первый поезд с беженцами из Донбасса отравился в Воронежскую область

06.09 / После смерти украинца во Вроцлаве прошли протесты против жестокости полиции

06.07 / В Кремле прокомментировали планы Турции по превращению собора Святой Софии в мечеть

04.08 / ERR – «вызывающий сожаление шаг» — эстонский МИД отреагировал на высылку дипломата из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика