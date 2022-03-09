Тонны гумпомощи и новая речь Зеленского: Главное о спецоперации на Украине к 9 марта

На Украине продолжается спецоперация, инициированная Россией 24 февраля для защиты жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. К 9 марта Росгвардии удалось установить полный контроль Запорожской АЭС. Ранее объект находился под охраной украинских силовиков, однако они сдались, после чего были отпущены домой.

Россия тем временем продолжает оказывать поддержку жителям Украины. Так, в Харьковскую область было доставлено 120 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатных медицинских услуг беженцам из ДНР и ЛНР, а также Незалежной. Сегодня, 9 марта, с 10 утра российская сторона будет соблюдать режим тишины, чтобы обеспечить эвакуацию жителей по гуманитарным коридорам из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

К властям США обратились экс-работники Пентагона и Госдепа с просьбой ввести над территорией Незалежной “ограниченную” бесполетную зону, чтобы защитить гуманитарные коридоры. Америка в этом вопросе остается непоколебимой, опасаясь прямого столкновения с ВС РФ.

Обстрелы Донбасса продолжаются: в Луганской Народной Республике рассказали, что за минувшие сутки украинская сторона 13 раз ударила по местности, что привело к повреждению трех жилых и трех хозяйственных домов.

Владимир Зеленский в одном из своих обращений затронул тему признания Крыма, ДНР и ЛНР, намекнув, что готов вести переговоры с Россией по этому поводу. По его словам, самое главное – понимание того, “как люди там будут жить дальше”.