 

Тонны гумпомощи и новая речь Зеленского: Главное о спецоперации на Украине к 9 марта

09.03.2022, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине продолжается спецоперация, инициированная Россией 24 февраля для защиты жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. К 9 марта Росгвардии удалось установить полный контроль Запорожской АЭС. Ранее объект находился под охраной украинских силовиков, однако они сдались, после чего были отпущены домой.

Россия тем временем продолжает оказывать поддержку жителям Украины. Так, в Харьковскую область было доставлено 120 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатных медицинских услуг беженцам из ДНР и ЛНР, а также Незалежной. Сегодня, 9 марта, с 10 утра российская сторона будет соблюдать режим тишины, чтобы обеспечить эвакуацию жителей по гуманитарным коридорам из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

К властям США обратились экс-работники Пентагона и Госдепа с просьбой ввести над территорией Незалежной “ограниченную” бесполетную зону, чтобы защитить гуманитарные коридоры. Америка в этом вопросе остается непоколебимой, опасаясь прямого столкновения с ВС РФ.

Обстрелы Донбасса продолжаются: в Луганской Народной Республике рассказали, что за минувшие сутки украинская сторона 13 раз ударила по местности, что привело к повреждению трех жилых и трех хозяйственных домов.

Владимир Зеленский в одном из своих обращений затронул тему признания Крыма, ДНР и ЛНР, намекнув, что готов вести переговоры с Россией по этому поводу. По его словам, самое главное – понимание того, “как люди там будут жить дальше”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

20.09 / Мнение: В борьбе за расовое разнообразие

27.08 / Лавров и Шойгу возглавили рейтинг лидеров партсписков на выборах в Госдуму

07.08 / Мнение: В США и в России не смотрят Олимпиаду

03.01 / Назван десерт, который полезно употреблять каждое утро

07.07 / Смешные и анфакбл – Личное мнение

22.06 / «Усатый чёрт навлечет беду»: сбылось предсказание Ванги о поражении сборной России по футболу

02.07 / Тет-а-тет: Анджелина Джоли поужинала с The Weeknd в Лос-Анджелесе

27.05 / Александр Овечкин и Настасия Шубская поздравили сына с первым днем рождения

02.07 / Психологи рассказали об особенностях полового созревания подростков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика