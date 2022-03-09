Посольство РФ сочло обвинения против Брэнсон в США частью кампании против Москвы

Посольство РФ считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.

Посольство заявило в Telegram, что «выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма».

Преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция.

«Тем самым США отказывают выходцам из РФ в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство.

Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – подчеркнули в посольстве.

Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия.

В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Брэнсон сообщила тогда, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР, передает РИА «Новости».

В данный момент она находится в России.

Обвинение считает, что с 2011 года Брэнсон продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента.

Ей также предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц.

В заявлении Минюста говорится, в ходе допроса ФБР в 2020 году Брэнсон якобы предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей.