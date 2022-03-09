Минпромторг анонсировал расширение производства Sukhoi Superjet 100

Порядка 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем планируется ежегодно производить в стране в перспективе ближайших лет, сообщили в Минпромторге.

– Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Суперджет-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы, – говорится в сообщении министерства.

Пока SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем. По данным на 2020 год, в стране выпускалось до 24 самолетов ежегодно. Сейчас главной целью для российского авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов, подчеркнули в министерстве.

Так, российский двигатель ПД-8, необходимый для импортозамещенной версии SSJ100, планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев. Соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, в июле директор филиала «Региональные самолеты» «Иркута» Олег Гуляев сообщил, что корпорация «Иркут» в 2021 году поставит заказчикам 23 новых самолета SSJ 100, а в 2022 году – 18.