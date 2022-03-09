 

Минпромторг анонсировал расширение производства Sukhoi Superjet 100

09.03.2022, 8:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Порядка 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем планируется ежегодно производить в стране в перспективе ближайших лет, сообщили в Минпромторге.

– Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Суперджет-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы, – говорится в сообщении министерства.

Пока SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем. По данным на 2020 год, в стране выпускалось до 24 самолетов ежегодно. Сейчас главной целью для российского авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов, подчеркнули в министерстве.

Так, российский двигатель ПД-8, необходимый для импортозамещенной версии SSJ100, планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев. Соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, в июле директор филиала «Региональные самолеты» «Иркута» Олег Гуляев сообщил, что корпорация «Иркут» в 2021 году поставит заказчикам 23 новых самолета SSJ 100, а в 2022 году – 18.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / В “Нафтогазе” сообщили, сколько будет стоить газ для населения в апреле

20.07 / Россия и Узбекистан задумались о создании совместного авиалоукостера

20.10 / Обновленное семейство Kia Ceed стало доступно для заказа в Великобритании

08.07 / Цены на нефть не показали единой динамики на фоне данных API

18.09 / В РПЦ предложили учить английский при помощи Евангелия

28.07 / В Вашингтоне продолжается прощание с конгрессменом Джоном Льюисом

06.01 / “Ты единственный человек, за которым так сильно плакала”. Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине

15.04 / “Суд, нормально я их поблагодарил… Машины сделал”. “Цензор.НЕТ” опубликовал полученные СБУ записи переговоров Семинского и Мельника

17.12 / Pfizer отреагировала на госпитализацию медработника после вакцинации в США

15.01 / Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» с победой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика