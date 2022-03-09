 

В МИД подтвердили планируемый контакт Лаврова и Кулебы в Анталье

09.03.2022, 8:25, Новости дня
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Переговоры глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье были подтверждены Киевом, Москва исходит из того, что контакт состоится, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Они должны состояться завтра. Исходим из того, что раз их подтвердила украинская сторона, они состоятся, учитывая, что инициатором их являлась Турция, которая организует все мероприятия, на полях которых должен состояться контакт», – передает радио Sputnik ее слова.

Как добавила Захарова, вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум планируется в среду.

«Действительно сегодня планируется вылет российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Турцию», – отметила она.

Ранее Захарова сообщала, что Лавров в ближайшее время совершит зарубежный визит. Дипломат уточняла, что это будет крупное международное мероприятие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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