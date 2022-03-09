 

Пентагон пока отказывается передавать польские истребители Украине

09.03.2022, 6:59, Новости дня
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Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как отмечается в заявлении Кирби, распространенном пресс-пулом Белого дома, «перспектива того, что истребители, «находящиеся в распоряжении правительства США», отправляются с базы США/НАТО в Германии» на Украину, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса», передает ТАСС.

«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу <…>, но мы не считаем предложение Польши разумным», – отметил представитель Пентагона. Он также подчеркнул, что «решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством».

В минувшее воскресенье американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты. При этом Варшава предложила США безвозмездно забрать польские МиГ-29 в Германию.

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

На минувшей неделе пресс-служба украинских ВМС сообщила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. По ее данным, София передает Киеву 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Варшава – 28 самолетов МиГ-29, Братислава -12 МиГ-29.

Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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