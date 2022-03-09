 

Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта РФ в валюте

09.03.2022, 6:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ в иностранной валюте с «B» до «C», следует из сообщения агентства.

«Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» – приводит текст сообщения ТАСС.

Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B» с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готовность РФ обслуживать государственный долг. Отмечается, что дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.

«В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора», – сообщается в релизе агентства.

Накануне Fitch Group решила приостановить в РФ коммерческую деятельность, которая охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Напомним, 5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до «B» с «BBB».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Путин хочет, чтобы Донбасс имел право вето на геополитический выбор Украины – экс-глава МИД Польши

28.09 / Зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году

21.12 / Четверть украинцев считают, что в 2021 году будут назначены досрочные выборы президента Украины – опрос

26.11 / Обозреватель – Украина обвинила Белоруссию в «недружественных действиях» и ввела новую пошлину

30.09 / «Газпром нефть» собирается использовать дроны для доставки проб нефти

10.03 / В Ивано-Франковске из-за карантина останавливают движение троллейбусов – мэр

17.07 / Обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира нашли мертвым в больнице

07.06 / На Украине объяснили, кто виноват в сохранении «Северного потока – 2»

26.06 / Спустя 60 лет Самара стала одним из лидеров мировой космонавтики

15.06 / Журналисты Би-би-си ушли с конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Протасевича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика