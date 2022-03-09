Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта РФ в валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ в иностранной валюте с «B» до «C», следует из сообщения агентства.

«Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» – приводит текст сообщения ТАСС.

Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B» с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готовность РФ обслуживать государственный долг. Отмечается, что дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.

«В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора», – сообщается в релизе агентства.

Накануне Fitch Group решила приостановить в РФ коммерческую деятельность, которая охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Напомним, 5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до «B» с «BBB».