Мнение: Дружба и бизнес

Венесуэльские власти ведут довольно активные переговоры с американской делегацией по темам, «представляющим взаимный интерес». Тема известная — снятие санкций и возобновление экспорта венесуэльской нефти в Америку.

Результатов переговоров еще нет, однако только что пришло сообщение, что власти Венесуэлы согласились на переговоры с оппозицией. По всей видимости, уже достигнуты какие-то рамочные договоренности с США, и внезапная смена вектора внутри страны прямо связана с ними.

Особых сомнений в итогах переговоров США и Каракаса, конечно, нет. Дружба между двумя братскими гангстерскими режимами — это для души, а вот нефть для Америки — это бизнес. И одно другому никак помешать не может.

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