Путин подписал указ о применении специальных экономических мер

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности России.

В частности, в указе требуется до конца текущего года обеспечить запрет на вывоз за пределы РФ и ввоз на территорию страны продукции и сырья. При этом, запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд, сообщает ТАСС.

«Наделить правительство РФ полномочиями по определению особенностей применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц», – отмечается в указе.

Президент поручил правительству за дня дня определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз определенных продукции и сырья.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа. При этом президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, но отметил стремление и дальше обсуждать с ними такую возможность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.