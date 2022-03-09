Киев объявил о прибытии эвакуированных жителей Сум в Полтавскую область

Автобусные колонны с эвакуированными жителями города Сумы приехали в Полтавскую область, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Первая колонна из 22 автобусов уже прибыла в Полтаву. Вторая колонна из 39 автобусов уже в Полтавской области», – приводит слова Тимошенко ТАСС.

Замглавы офиса президента Украины отметил, что эвакуированные могут либо остаться в Полтаве, либо ехать дальше, во Львов, добавив, что, помимо автобусов, люди эвакуировались также на своих автомобилях.

Накануне РФ предложила Украине объявить режим тишины и согласовать с 10.00 мск 9 марта открытие гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. РФ призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации населения. Москва рекомендовала Киеву оповестить о режиме тишины и обеспечении гуманитарных коридоров представителей посольств иностранных государств, структуры ООН, ОБСЕ, МККК.

Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на состоявшемся во вторник ночью заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.

В понедельник помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, РФ на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что РФ подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.