 

Мнение: Курс на сириизацию

09.03.2022, 4:20, Разное
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Курс на сириизацию

Срыв гуманитарных коридоров и фактический отказ отпускать основную массу заложников, наглядно подтвердил тезис о том, что террористическая практика использования живого щита является системной и осуществляется с самого верха. Это не самодеятельность, а сознательная политика.

Гуманитарные коридоры и переговоры вокруг них использовали лишь для попыток выиграть немного времени для укрепления обороны блокированных городов, куда спешно пытались завезти оружие и наемников.

Заявления США и окружения Зеленского не оставляют сомнений в том, что взят курс на дальнейшую «сириизацию» конфликта на Украине, с использованием украинского населения и оставшихся украинских частей в качестве пушечного мяса «войны до последнего украинца», а нацистские формирования и иностранные наемники станут инструментом поддержания этой войны, выступая украинским аналогом ИГИЛ (запрещена в РФ) и «Ан-Нусры».

Даже если бы Зеленский хотел (в чем есть сомнения), остановить этот поезд он уже не может. Было прекрасно известно, что Украина для США — это расходный материал, сейчас уже большинству вменяемых людей очевидно, что Украина действительно расходный материал для ее реальных хозяев.

В свете этого, недоговороспособность Зеленского и его окружения делают неизбежным дальнейшую активизацию операций ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

https://t.me/boris_rozhin/29714 – цинк

О перспективах реализации этого сценария распишу отдельно.
Пока что главный выгодобриобретатель происходящего это КНР, так как он менее прочих пострадает от конфликта на Украине (а США, ЕС и РФ уже несут серьезные издержки). Как будет на длинной дистанции, посмотрим.

Источник: Colonel Cassad



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