 

Мнение: О выстреле в ногу… Россия теперь — точно всё?

09.03.2022, 3:15, Разное
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Российско-американское противостояние из-за военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины достигло новой стадии. В ход пошли более тяжёлые аргументы, поскольку запас «домашних заготовок» оказался исчерпанным в первые дни «не-войны». И теперь приходится импровизировать.

За #Воронеж — очень страшно.

За среднего американского Джона тоже как-то боязно

#США ввели запрет на импорт нефти и газа из России. Об этом заявил действующий американский президент Джозеф #Байден, выступая в Белом доме. Он отметил, что обе партии в Конгрессе — Демократическая и Республиканская — поддержали это решение. По словам Байдена, запрет на импорт российских энергоносителей США ввели, не ожидая подобного решения от Европы, так как европейские страны в большей степени зависят от поставок из России и могут не присоединиться к инициативе Вашингтона.

В общем, в ход пошли «бронебойные» аргументы, чтобы заставить Россию отступить. Ей теперь точно — конец?

Вот два графика.

Первый — американский #импорт российской нефти по годам (месячные данные).

Можно заметить, что #Россия экспортирует за день больше своей нефти, чем Штаты импортируют её за месяц.

Второй график — курс рубля к доллару, срезы по 5 минут.

Ожидания американских санкций были для рынка намного страшнее их реализации.

Конечно, теперь Вашингтон попытается нормализовать отношения с Каракасом, поскольку тяжёлая нефть нужна США для нефтепереработки. Возможно, Николас Мадуро быстро забудет всё хорошее. А может быть, в Америку пойдёт российская #нефть вместо венесуэльской: не даром же «Роснефть» так обхаживала тамошний режим.

Но и в худшем случае — для России новые #санкции смертельны?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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