 

США призвали Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины

09.03.2022, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Страны Запада пытаются убедить китайские власти, что нейтралитет не является вариантом действий в ситуации вокруг Украины, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

«Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте. Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнеры. Я думаю, вы знаете, что канцлер [ФРГ Олаф] Шольц и президент [Франции Эммануэль] Макрон только сегодня говорили с [председателем КНР] Си Цзиньпином с целью убедить Китай, что нейтралитет здесь не является вариантом [действий]. Это нарушение международного гуманитарного права, нарушение суверенитета», – приводит ТАСС заявление заместитель госсекретаря США по политическим делам в комитете по иностранным делам Сената США о российской военной спецоперации на Украине.

Нуланд призвала Пекин «добиваться гуманитарных коридоров» на Украине и «думать о своих собственных стратегических и экономических интересах, поскольку эта война повышает цены на энергоносители».

Заместитель госсекретаря США по политическим делам добавила, что Соединенные Штаты добиваются сейчас от властей Китая в ситуации вокруг Украины как минимум содействия открытию гуманитарных коридоров.

Ее попросили предоставить детали субботнего телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Ван И. «Я позволю китайской стороне говорить за себя. <…> наше намерение в ходе наших регулярных контактов с Китаем, включая звонок госсекретаря Блинкена его коллеге, состояло в том, чтобы подчеркнуть, что эта война не выгодна Китаю, что мы хотим, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы эта война закончилась и чтобы как минимум помочь в создании этих гуманитарных коридоров, и что если они обеспокоены своей экономической ситуацией, а они вполне должны быть обеспокоены, учитывая самые низкие темпы роста за последние 15 лет, то эта война способствует этому», – утверждала Нуланд.

Ранее США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.

В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у РФ друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.

В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения РФ и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта РФ и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Посольство назвало карту на сайте Олимпиады некорректной из-за Крыма

13.01 / Вучич заявил о западных спонсорах протестов в Сербии

26.06 / В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса

03.08 / Дзюба сказал, чем займется после футбола

29.09 / Арестован организатор восхождения на Эльбрус

06.12 / Пушков оценил возможность реализации «карабахского сценария» в Донбассе

28.12 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 81 млн

04.02 / Москва указала на сохранение возможности диалога с США и НАТО по безопасности

02.10 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

05.01 / “Они верили, что вакцина опаснее”. Во Франции от COVID-19 умерли знаменитые братья-близнецы Богдановы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика