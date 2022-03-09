 

США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России

09.03.2022, 2:00, Новости дня
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Соединенные Штаты предупредили китайские компании о последствиях пренебрежения введенными против РФ экспортными ограничениями, сообщила The New York Times.

«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», – приводит текст статьи РИА «Новости».

В материале отмечается, что Соединенные Штаты могут «фактически закрыть» китайские компании, если те проигнорируют санкции США, ограничивающие поставки в РФ микрочипов и других технологий.

Ранее Соединенные Штаты потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины.

В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у РФ друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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