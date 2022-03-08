Мнение: Энергетическая сверхдержава, прикрученный вентиль и извиняющийся Шелл

1. Цены на газ в Европе вчера подобрались к 4000 долларов за 1000 кубометров, рост почти в два раза за сутки. Цены на алюминий в мире превысили 4000 долларов за тонну (производство алюминия требует больших расходов энергии). Вот та цена, которую уже платит Запад за свою гибридную войну с крупнейшей энергетической державой мира. Своими санкциями США и Европа (особенно Европа) выстрелили себе в ногу.

Вот на удивление оптимистичный для России анализ ситуации от Ленты.Ру. Поставки из России в ближайшее время безальтеративны (при этом одна только угроза их прекращения чудовищно разгоняет цены на энергию и сырьё):

https://lenta.ru/articles/2022/03/05/truba/

В настоящее время Россия играет роль мировой энергетической сверхдержавы, отмечается в исследовании. Ее доля в глобальной энергетике постоянно увеличивается и продолжит расти в будущем. На территории России находится 70 процентов перспективных ресурсов нефти и газа мира. По мере разведки этих ресурсов доля России в международной торговле энергоносителями будет быстро расширяться.

На газовой игле



По добыче газа в Европе лидирует Россия, а по потреблению — ЕС. Рынок газа Евросоюза дефицитен, и этот дефицит возрастает, увеличившись с 232 миллиардов кубометров в 2014 году до 343 миллиардов кубометров в 2020-м. Евросоюзу удалось стабилизировать потребление газа, но его добыча в ЕС быстро падает, поэтому импорт растет. В 2019 году добыча сократилась на 10,8 процента, а в 2020 году — на 25,5 процента. Последняя страна ЕС, которая имела положительный баланс газа, — Дания — в 2020 году стала нетто-импортером.

Как отмечается в исследовании, только от «трубного» газа «Газпрома» в 2020 году ЕС зависел почти на 44 процента, а с учетом поставок СПГ из России зависимость приблизилась к 50 процентам. Если этот газ путем введения ответных санкций изъять из энергетического баланса ЕС, то европейская экономика немедленно рухнет. Полное замещение российского газа нефтью или углем невозможно, так как их основными поставщиками также является Россия. Так, по данным Минэнерго России, в 2021 году Россия экспортировала 210,5 миллиона тонн угля в 60 стран мира, из них в Европу — 50,4 миллиона тонн.

Без альтернативы



Других надежных источников газа у Европы нет. Правительство Катара заявляет о том, что не планирует увеличение экспорта. При этом поставки СПГ из Катара в Европу ограничены, так как из-за большого расстояния слишком велики потери газа за счет испарения. Плечо транспортировки и потери СПГ при поставке в Китай, Японию и Южную Корею много меньше, что делает их значительно выгоднее.

Добыча газа в Норвегии с 2017 года сокращается. Следует ожидать, что она и дальше будет падать. Экспорт газа из Норвегии прекратится к 2040 году, после чего выработанные месторождения будут поставлять остатки газа на внутренний рынок. Добыча в Норвегии полностью прекратится к 2050 году.

Рассматривать США как надежного поставщика газа в ЕС наивно, говорится в исследовании. Добыча газа в Соединенных Штатах сейчас обеспечена запасами на десять лет, то есть в ближайшие три-пять лет США опять станут нетто-импортером. Европе не стоит рассчитывать на значительные дополнительные поставки газа и из других источников, в частности из Австралии или Северной Африки.

«Обеспечить Европу газом без России невозможно, — утверждается в исследовании. — Европейские политики, заявляющие, что ЕС может обеспечить себя газом из других источников, видимо, просто не владеют информацией о мировых запасах, добыче и поставках». В настоящее время Россия является ведущим экспортером природного газа в мире. И ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе ни одна страна мира не может конкурировать с Россией на рынке газа. Уже сейчас по доказанным запасам этого энергоресурса наша страна занимает первое место на планете. Одни только уже разведанные и обустроенные месторождения России позволяют добывать один триллион кубических метров газа в год, но пропускная способность магистральных газопроводов и СПГ-терминалов ограничивает экспорт газа из России. Добыча газа в стране в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,9 процента от возможного.

2. Если европейцы всерьёз решили отказаться от нашего газа, можно им в этом даже немного помочь, заранее прикрутив вентиль. Чтобы они могли лучше прикинуть и взвесить последствия полного отключения от российских энергоносителей, о котором возмечтали горячие головы в Евросоюзе.

На днях Россия прекратила прокачку газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа»:

https://lenta.ru/news/2022/03/03/procach/

Напомню, что если российские поставки в целом будут продолжаться, то Европа благополучно переживёт остаток этой зимы и сможет подготовиться к следующей. Если нет, то следующей осенью в Европе всё будет очень грустно.

Европейские энергетики прямо говорят, что замены российскому газу нет:

https://lenta.ru/news/2022/03/06/gas/

Генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор заявила, что Евросоюз обладает ограниченными запасами газа. Об этом она рассказала в интервью газете Les Echos.

Макгрегор подчеркнула, что запасов газа в Евросоюзе не хватит, чтобы использовать его вместо российского. Она предположила, что Европа не сможет найти ему аналог и посчитала его незаменимым. Гендиректор Engie добавила, что около 40 процентов газа, потребляемого Евросоюзом, поступает из России.

«В некоторых странах Восточной Европы зависимость составляет 100 процентов. Прекращение поставок имело бы тяжелые и очень скорые последствия», — подчеркнула она.

3. Чего и следовало ожидать. Западные нефтяные и нефтеперерабатывающие компании слёзно извиняются, но продолжают открыто покупать российскую нефть:

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/03/05/17386753.shtml

Британская нефтегазовая компания Shell извинилась за то, что вынуждена покупать российскую нефть в текущих условиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — пояснили в компании.